Здание Офиса президента, возле которого в субботу вечером сторонники Сергея Стерненко устроили акцию протеста, осталось без центральных дверей, но все еще пестрит надписями.
Об этом свидетельствуют фото и видео с места событий. Двери, которые участники акции запачкали краской и оставили с разбитыми стеклами, сняли работники коммунальных служб.
При этом на стенах здания по-прежнему видны следы краски и надписи, однако исчезло изображение свастики, оставленное активистами на фасаде.
Выяснилось, что его затер киевлянин Николай Давидюк, с его слов, по собственной инициативе.
"Как уже шутили, неплохая картина вышла на Банковой с точки зрения современного искусства. Но один логотипчик там точно мешал. Теперь его там нет", - отметил Давидюк на своей странице в Facebook.
Центральный вход в Офис президента оцеплен. При этом, как сообщает "Страна", есть желающие сфотографироваться у здания.
"Это сейчас главный арт-объект", - сообщил прохожий, попросив сфотографировать его на фоне ОП.
Акция в поддержку Стерненко: что происходило
- Акция в поддержку Сергея Стерненко в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены Офиса президента, а также разлили красную краску.
- В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко возле Офиса президента Украины в Киеве и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения.
Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить приблизительно два миллиона гривень.
Дело Стерненко: что известно
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
- 19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
- Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.
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