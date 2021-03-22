В субботу, 20 марта, здание Офиса президента пострадало от вандализма со стороны участников акции в поддержку Сергея Стерненко.

Здание Офиса президента, возле которого в субботу вечером сторонники Сергея Стерненко устроили акцию протеста, осталось без центральных дверей, но все еще пестрит надписями.

Об этом свидетельствуют фото и видео с места событий. Двери, которые участники акции запачкали краской и оставили с разбитыми стеклами, сняли работники коммунальных служб.

При этом на стенах здания по-прежнему видны следы краски и надписи, однако исчезло изображение свастики, оставленное активистами на фасаде.

Выяснилось, что его затер киевлянин Николай Давидюк, с его слов, по собственной инициативе.

"Как уже шутили, неплохая картина вышла на Банковой с точки зрения современного искусства. Но один логотипчик там точно мешал. Теперь его там нет", - отметил Давидюк на своей странице в Facebook.

Центральный вход в Офис президента оцеплен. При этом, как сообщает "Страна", есть желающие сфотографироваться у здания.

"Это сейчас главный арт-объект", - сообщил прохожий, попросив сфотографировать его на фоне ОП.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Катерина Комолова