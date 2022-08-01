В администрации подчеркнули, что прежние заявления не более, чем желания.

Аэропорт "Ужгород" не готов возобновить работу в ближайшее время. Кроме этого, отсутствуют необходимые документы.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Facebook.

По его словам, аэропорт, как минимум, не может работать из-за закрытого над Украиной неба. В то же время нет подписанных документов с Евросоюзом о возможности запуска регулярных рейсов, а сам аэропорт не соответствует техническим характеристикам.

"Светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы", - подчеркнул Микита.

Он добавил, что работа над восстановлением аэропорта действительно ведется. Для этого привлечены Министерство инфраструктуры, "Украэрорух", СБУ, ГСЧС, специалисты с пассажирской и грузовой авиации.

"Мы говорим о процессе - долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта - это не больше, чем желания и намерения", - добавил Микита.

Напомним, ранее председатель Закарпатского облсовета Владимир Чубирко заявит, что аэропорт Ужгород готовят к открытию и даже уже выделили на это деньги.

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