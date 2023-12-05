Адвокаты просят обеспечить безопасность Александра Дубинского.

Адвокаты Александра Дубинского повторно обратились у Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с заявлением об избиении его подзащитного и просьбой обеспечить безопасность Александра Дубинского путем предоставления ему личной охраны и перевода его в отдел обеспечения досудебного следствия Службы Безопасности Украины.

Об этом стало известно из текста заявления адвокатов.

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Напомним, 13 ноября СБУ сообщила, что собрала доказательства для оглашения подозрения в госизмене действующему народному депутату Дубинскому.

14 ноября суд отправил нардепа в СИЗО до 12 января без права внести залог.