Митинг из-за невыплаты пенсий на Луганщине боевики разогнали выстрелами

В Луганской области боевики выстрелами из стрелкового оружия в воздух разогнали митинг протеста мирных жителей, требовавших пенсионных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Вчера в городе Брянка Луганской области, который временно находится под контролем террористов, на площади возле исполкома местные жители провели митинг, возмущаясь четырехмесячной невыплатой пенсий. К митингующим подъехали представители террористов. Боевики с нашивками «ЛНР» открыли огонь в воздух и разогнали протестующих", - сказал Лысенко.

Как сообщили УНИАН в областной общественной правозащитной организации "Поступ", сейчас боевики заняты поисками организаторов митинга и тех, кто за день до него расклеил по городу листовки с призывом прийти на митинг и задать вопросы властям.

Он напомнил, что во время такого же митинга в Свердловске Луганской области боевики открыли по людям огонь на поражение, трое местных жителей получили ранения.