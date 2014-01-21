Применение силы к мирным акциям протеста не поддерживают по всей Украине - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 20 по 24 декабря 2013 года фондом “Демократические инициативы им. Илька Кечерива” и социологической службой Центра Разумкова.

Согласно результатам опроса, за применение силы для разгона Евромайдана высказался 1% респондентов в западном регионе, 6% - в центральном, 30% - на юге и 27% - на востоке.

Требование о введении чрезвычайного положения на территории Киева поддерживают всего 2% граждан на западе, 6% - в центре, 40% - на юге и 28% - на востоке Украины.

В то же время за введение чрезвычайного положения по всей территории Украины высказывается 0,5% людей на западе, 4% - в центре, 11% - на юге и 17% - на востоке.

Как отметила на пресс-конференции директор Фонда “Демократические инициативы им. Илька Кучерива” Ирина Бекешкина, это несмотря на то, что у людей разное отношение к Евромайданам и антимайданам.

По ее словам, на конец 2013 года участие в Евромайдане принимало 12% населения Украины. Бекешкина заметила, что наиболее активно принимали участие в этих акциях жители Западной Украины - 26%, 15% - жители центра Украины и 40% - жители Киева.

При этом она напомнила, что в помаранчевой революции принимали участие 15% жителей Украины.

Бекешкина отметила, что население разных регионов солидарно потому, что необходимо проведение круглого стола для переговоров власти и оппозиции. За это, по данным опроса, высказывается 73% жителей запада, 64% - центра, 80% - юга, 78% - востока Украины.

По ее словам, большинство населения (45%) готово терпеть определенные материальные трудности ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав, а 25% готовы уступить часть своих гражданских свобод в обмен на собственное благосостояние.

По словам Бекешкиной, преобладающая важность гражданских прав и свобод характерна для всех регионов, однако больше всего тех, кто не согласен обменять права на благосостояние, - в западном регионе (55%), менее всего на востоке — 40% и особенно отличаются выбором благосостояния за счет свободы жители Донецкой и Харьковской областей.