Канал «Северский Донец - Донбасс» работает в аварийном режиме
15:00, 21 октября 2014Общество
0
Террористы систематически обстреливают канал «Северский Донец - Донбасс», который сейчас работает в аварийном режиме.
Канал "Северский Донец - Донбасс" поврежден из-за обстрелов / galleryua.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Террористы продолжают систематически обстреливать канал «Северский Донец - Донбасс», что повлекло многочисленные повреждения канала. Сейчас он работает в аварийном режиме, из-за чего качество воды, поступающей потребителям, не соответствует стандартам», - отметил он.
Напомним, из-за боевых действий сотни тысяч жителей Донбасса регулярно остаются без воды. Постоянные перебои с водоснабжением, в частности, наблюдаются в Донецке и Луганске.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter