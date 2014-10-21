Канал «Северский Донец - Донбасс» работает в аварийном режиме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают систематически обстреливать канал «Северский Донец - Донбасс», что повлекло многочисленные повреждения канала. Сейчас он работает в аварийном режиме, из-за чего качество воды, поступающей потребителям, не соответствует стандартам», - отметил он.

Напомним, из-за боевых действий сотни тысяч жителей Донбасса регулярно остаются без воды. Постоянные перебои с водоснабжением, в частности, наблюдаются в Донецке и Луганске.