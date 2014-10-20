Луганск на выходные остался без света и воды

Как сообщает пресс-служба Луганского городского совета со ссылкой на руководство компании «Лугансквода», для обеспечения областного центра водой компания увеличивает добычу воды из собственных скважин.

Сегодня в город подается порядка 60 тыс. кубометров воды. Кроме того, завершен ремонт оборудования, которое позволяет перебрасывать воду с одного подъема на другой. Это даст возможность в течение нескольких дней подать воду в центральную часть города.

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Также, как сообщают коммунальщики, из-за боевых действий произошло аварийное отключение одной линии энергоснабжения, из двух восстановленных на сегодняшний день. Поэтому на выходных были перебои с подачей света. Сейчас уже запитана Тельмановская подстанция, работы продолжаются на Александровской. Кроме того, бригады проводят ремонт линий и на территории города.

ГКП «Теплокоммунэнерго» приступило к заполнению систем водой, параллельно проводится работа по ликвидации возникающих порывов. Подали теплоноситель в 4-ю детскую больницу и 16-ю школу.

Газоснабжение города осуществляется в штатном режиме. Давление в сетях нормальное, согласно зимнему режиму. Вооруженные столкновения, по данным газовщиков, стали причиной повреждений газопроводов, подающих газ в поселки Трехизбенка и Чернухино. Обследовать эти территории пока нет возможности. Также в Луганск пришла партия шифера, который будет направлен на восстановление кровель наиболее значимых объектов.

Как сообщал УНИАН, руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня сообщил, что украинские военные, которые принимают участие в антитеррористической операции, сорвали попытку боевиков захватить Луганскую ТЭС, которая обеспечивает электричеством большую часть Луганской области.