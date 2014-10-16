В Донецке при обстрелах пострадали 4 мирных жителя, разрушены дома (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. "В результате военных действий в Донецке 15 октября пострадало 4 мирных жител"», - сообщили в горсовете.

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Кроме этого, в сообщении отмечается, что артобстрелам подверглись Киевский и Куйбышевский районы, и в результате попадания снарядов и возникших вследствие этого пожаров разрушены жилой дом по улице Тарханова, гаражи по ул. Вахрушева, многоэтажный жилой дом по улице Благовещенской и здание детской городской больницы №1.

Также в пресс-службе констатировали, что диспетчерской службой ПАО "Донецкгоргаз" вследствие артобстрелов зафиксированы многочисленные повреждения распределительных газопроводов в Куйбышевском районе - по ул. Маршала Жукова, Светличная, Миргородская; в Петровском районе - по ул. Катовицкая, Кизилская; в Киевском районе - по ул. Новороссийская, Светлая, Рудановского, Этюдная, Благовещенская, пр. Засядько.

"Ночь на 16 октября в городе прошла без активных военных действий. По состоянию на 11.00 в Донецке тихо. Сообщения о происшествиях не поступают", - сообщают в горсовете.