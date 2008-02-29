Президент ПА ОБСЕ считает, что Украина имеет все права стать членом Евросоюза

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Леннмаркер ГОРАН считает, что Украина имеет все права стать членом Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в рамках международного форума «Европа – Украина», который проходит в Киеве.

«Украина имеет все права стать членом ЕС. Понятно, что Украина является европейской страной, а Киев – такой же европейский город, как и Стокгольм», - сказал он.

По словам Л.ГОРАНА, для Европы также важно, чтобы Украина была членом ЕС.

«Чем больше союз, тем он лучше», - сказал он.

Л.ГОРАН также считает «не правиным» мнение, что существует конфликт между расширением ЕС и углублением интеграции. По его словам, именно новые члены ЕС больше всего готовы принимать участие в выработке европейской внешней политики, совместной энергетической политики, преодолении преступности. Он отметил, что европейская перспектива важна не только для Украины, но и для Европейского Союза и Черноморского региона.