В Киеве люди с инвалидностью провели Марш мира и призвали раненых военных не падать духом (фото, видео)

Сегодня в Киеве люди с особыми потребностями прошлись "Маршем мира" по Крещатику. Они просили объединенную Европу давить на Россию, чтобы остановить войну на Востоке, из-за которой гибнут и остаются инвалидами сотни молодых украинцев, говорится в сюжете ТСН.

Эта акция еще и на поддержку бойцов АТО, которые вернулись с войны без рук и ног.

Впервые за историю Украины такое количество людей с особыми потребностями собралась на Крещатике. Спинальники, незрячие, инвалиды по слуху. Люди с различными нарушениями хотят, чтобы их услышал мир. Они просят остановить войну, которая калечит сотни украинцев.

Этот марш еще и способ сказать военным, которые вернулись с востока инвалидами, что жизнь несмотря на все только начинается. Главное - не падать духом.

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Мирное шествие возглавляет легендарная лыжница и биатлонистка Людмила Павленко. Это она вначале российской агрессии, на закрытии паралимпиады в Сочи вышла с надписью "Мир". Российские правоохранители пытались сорвать эту надпись и украинский венок. Успешная спортсменка сейчас хочет сказать ребятам, которые из-за войны стали инвалидами, что все препятствия реально преодолеть.

У инвалидов в Украине очень много проблем. Даже главную улицу страны трудно назвать безбарьерной. Но они поэтому и вышли, чтобы сказать, что хотят свободно заходить в транспорт, иметь работу, покупать лекарства, водить детей в обычную школу. Слышать, что говорит президент, и видеть, что делают чиновники для инвалидов.

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Потому что когда солдат после минометного обстрела не хочет жить дальше, потому что в этой стране без ног ты узник собственного жилья, эта страна должна срочно меняться.