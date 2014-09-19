В Луганске восстанавливают подачу света и воды, вскоре появится телефонная связь

Сегодня на ежедневном аппаратном совещании особое внимание было уделено вопросам подключения города к водо- и электроснабжению.

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, по словам руководителя КП «Компания "Лугансквода" на данный момент устранен порыв на водоводе «Айдар», на внутренних сетях города по ул. Советская и Украинская, определено место аварии на водоводе «Петровском», который также буде устранен в ближайшее время.

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Перед энергетиками поставлена задача: дать напряжение на РЭС «Западная», что позволит запитать насосные Артемовского района и дать воду в полном объеме, в частности, в городскую больницу №3 и роддом в квартале Щербакова, что, соответственно, даст возможность подключить на этих объектах отопление. Поэтапное подключение города к энергоресурсам продолжается в плановом порядке.

Кроме того, ведутся системные работы по подготовке города к отопительному сезону. Сотрудники ГКП «Теплокоммунэнерго» обследовали все котельные и коммуникации, ликвидируют проблемы на отдельных участках, также коммунальщики на сегодняшний день заканчивают подготовку к отопительному сезону многоквартирных жилых домов и практически все они готовы принять теплоноситель. Исключение составляют лишь здания с чердачной разводкой, кровли которых пострадали от обстрелов.

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Кроме того, предприятие Луганский филиал открытого акционерного общества «Укртелеком» продолжает восстановительные работы городской телефонной связи.

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, сегодня, 19 сентября, были обеспечены электричеством подстанции 42 и 52. На линиях, где нет повреждений, будут подключены телефоны абонентов.

Ранее начали функционировать 50, 53, 55, 58 подстанции.