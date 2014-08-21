В Украине к отопительному сезону готовы почти 70% жилых домов

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), такие данные были озвучены во время селекторного совещания заместителя министра Андрея Белоусова с представителями регионов.

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Согласно сообщению, наиболее высоким показателем комплексной подготовки жилого фонда к зиме характеризуется Николаевская область - 86,9% от плана.

В то же время замминистра отметил, что к холодам уже готовы более 30 тыс. объектов социально-культурного назначения, что составляет 77,8% от запланированного показателя. Из них 14,7 тыс. школ, более 10,7 тыс. детских садов и больше 4 тыс. больниц. По данным Минрегиона, лучшим в Украине показателем подготовки таких объектов характеризуется Волынская область (99%), а худшим - Киев (48,9%).

При этом Андрей Белоусов обратил внимание на то, что уже к 1 сентября всем областям необходимо выйти на 100% готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, а особенно объектов социальной сферы, к осенне-зимнему периоду.

Как сообщал УНИАН, Минрегион заявил о начале подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов еще в начале апреля. По данным министерства, завершить подготовку планируется к 1 октября.