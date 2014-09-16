В Луганске боевики угрожают "национализировать" предприятия, которые не платят "дань"
17:56, 16 сентября 2014Общество
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Боевики в Луганске планируют «национализировать предприятия, владельцы которых не платят "дань".
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеТеррористы хотят национализировать квартиры в Донецке (видео)«В Луганске террористы намерены «национализировать» предприятия, руководители или владельцы которых отказываются платить «поборы» на так называемых «добровольных» началах», - отметил он.
Читайте такжеБоевики получили от ФМС РФ списки украинских беженцев для "национализации" их квартирКак сообщал УНИАН, в Краснодоне боевики так называемой "ЛНР" ввели собственные условия для работы частного бизнеса, требуя от предпринимателей платить "дань".
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