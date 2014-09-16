В Луганске боевики угрожают "национализировать" предприятия, которые не платят "дань"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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