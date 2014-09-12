В Краснодоне боевики заставляют предпринимателей платить "дань"
09:37, 12 сентября 2014Общество
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В Краснодоне боевики так называемой "ЛНР" ввели свои условия для работы частного бизнеса.
REUTERS
Как пишет "Информатор" со ссылкой местных жителей, "такса" с каждого предпринимателя в Краснодоне составляет 1000 гривень.
Кроме того, боевики требуют 20% ежемесячной прибыли.
Читайте такжеТеррористы хотят национализировать квартиры в Донецке (видео)Если магазин или точка на рынке по какой-либо причине не работает должным образом, такие объекты "национализируют".
Как сообщал УНИАН, Федеральная миграционная служба России предоставила боевикам в Луганской и Донецкой областях списки украинцев, которые оформили статус беженца при выезде в РФ во время АТО, для "национализации" их жилищ.
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