В Краснодоне боевики заставляют предпринимателей платить "дань"

Как пишет "Информатор" со ссылкой местных жителей, "такса" с каждого предпринимателя в Краснодоне составляет 1000 гривень.

Кроме того, боевики требуют 20% ежемесячной прибыли.

Читайте такжеТеррористы хотят национализировать квартиры в Донецке (видео)Если магазин или точка на рынке по какой-либо причине не работает должным образом, такие объекты "национализируют".

Как сообщал УНИАН, Федеральная миграционная служба России предоставила боевикам в Луганской и Донецкой областях списки украинцев, которые оформили статус беженца при выезде в РФ во время АТО, для "национализации" их жилищ.