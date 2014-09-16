В Луганске начали вывозить мусор и восстанавливают водоснабжение

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета со ссылкой на первого заместителя мэра Манолиса Пилавова. По его словам, основная задача власти сегодня - возобновить нормальное жизнеобеспечение города.

Манолис Пилавов подчеркнул, что с понедельника возобновлен вывоз мусора на полигон ТБО в Александровске, и перед коммунальным предприятием «Луганский центр утилизации отходов» поставлена задача вплотную заняться вывозом мусора из частного сектора.

Читайте такжеЧасть Луганска удалось подключить к электроэнергии, в город начали привозить продукты

Также, по его информации, уже восстановлена первая линия энергоснабжения и ведутся работы по ремонту второй линии. В настоящее время идет подключение объектов водоснабжения и водоотведения, связи, хлебокомбината и других стратегических объектов. Также проводится поэтапный пуск газа в Большой Вергунке, ведутся восстановительные работы на линиях наружного освещения и электротранспорта.

В пресс-службе сообщают, что на сегодняшний день в Луганске в штатном режиме работают учреждения здравоохранения. Работают 7 школ в которых обучаются более 1500 детей. Остальные школы и детские сады на данный момент формируют списки потенциальных учеников, поскольку в город уже вернулись порядка 40% детей и, при необходимости, а также, при благоприятных условиях наличия воды и электричества, готовы начать работу.

Маналис Пилавов особо отметил, что все коммунальные предприятия города должны наладить взаимодействие как с другими ГКП, так и с населением, привлекая жильцов к наведению порядка на своих территориях и к посильным ремонтным работам.