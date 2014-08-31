В восточной части Луганска появилась вода - очевидцы
28-й день Луганск остается отключенным от энергоснабжения, отсутствуют свет, водоснабжение, не работает мобильная и стационарная телефонная связь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, по сообщениям местных жителей, обстреливать город стали реже, однако сегодня ночью была слышна стрельба.
Ежедневно местные жители сообщают о новых повреждениях и разрушениях жилых домов и объектов городской инфраструктуры. Так, горожане информируют о повреждении здания Ледовой арены, попадании снарядов в частные дома, расположенные в Малой Вергунке.
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Длительные период времени в городе не выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты, при этом наличные денежные средства у горожан на исходе.
По информации луганчан, в восточной части города появилась вода – идет самотеком.
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В продаже ежедневно есть хлеб и продукты самой первой необходимости. В первой половине дня в городе ездят маршрутки, люди выходят из домов за продуктами и водой.
Несмотря на обстрелы, коммунальщики стараются выполнять свою работу и вывозить мусор с внутриквартальных территорий.