Донецкие власти поздравили город с «Днем советской армии» (фото)

По распоряжению секретаря Донецкого горсовета Николая ЛЕВЧЕНКО по городу Донецку развешано около 20 бигбордов, поздравляющих жителей с "Днем советской армии".

На бигбордах на фоне голубого неба, гвардейских ленточек и желтых звезд напечатано: "23 февраля День советской армии и военно-морского флота. Мы помним и поздравляем! Донецкий городской совет".

Как сообщил сам Н.ЛЕВЧЕНКО, распоряжение размесить на носителях указанные бигборды дал непосредственно он.

"Это я сказал такой текст написать. Потому что мы празднуем 90 лет со дня основания Советской армии, Красной армии - это юбилейная дата", - сказал Н.ЛЕВЧЕНКО.

По его словам, "именно Советская армия защитила нашу страну от фашистов". "И я бы хотел, что б именно это помнили. Я считал, что это правильным будет вот именно это подчеркнуть. Мы для этого и написали "Помним, поздравляем", - отметил секретарь горсовета.

Он высказал неудовлетворение тем, что в Украине "забывают ветеранов советской армии". "У нас вдруг появился герой Украины Шухевич - кадровый офицер Вермахта, который вошел на территорию Украины в немецкой форме", - заявил Н.ЛЕВЧЕНКО.

Поэтому, подчеркнул Н.ЛЕВЧЕНКО, акцент поздравления был сделан именно на тех, кто воевал с фашизмом и защищал нашу страну, «чтобы ни в коем случае не забывали и не прозевали».

Он также подчеркнул, что таким текстом он не хочет никак обидеть ребят, служивших и служащих в украинской армии. "Это и их праздник тоже", - добавил Н.ЛЕВЧЕНКО.

Кроме того, он акцентировал, что бигборды размещены рекламными агентствами на бесплатной основе как "социальная реклама".

"Когда идет речь о социальной рекламе – мы с 8 Марта поздравляем, с Новым годом, с 23 февраля - мы пишем письма на рекламные компании, и они на пустые щиты, которые у них не заняты коммерческой рекламой, размещают социальную рекламу", - заключил Н.ЛЕВЧЕНКО.