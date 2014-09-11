Группа фильма «Племя» выявила нарушения в голосовании Украинского Оскаровского комитета

Об этом говорится в сообщении «Артхаус Трафик» в соцсети.

9 сентября Украинский Оскаровский комитет выдвинул на соискание премии «Оскар» от Украины фильм «Поводырь, или У цветов есть глаза» режиссера Олеся Санина.

Съемочная группа фильма «Племя» сообщает, что в процедуре голосования малые место грубые нарушения.Читайте такжеУкраинский фильм "Племя" продолжает собирать награды на международных фестивалях

"1. Во время заседания Комитета, на котором должны были принять решение, присутствовали только четыре члена комитета из девяти. Согласно публичному признанию председателя Комитета, три человека вообще не принимали участие в тайном голосовании. 2. Невозможно установить точное количество голосов за каждый фильм, поскольку протокол заседания не был обнародован. 3. Конфликт интересов среди членов Комитета: Игорь Савиченко является продюсером фильма «Поводырь»,Дмитрий Колесников - руководителем компании-подрядчика, занимавшейся пост-продакшном фильмов «Трубач» и «Поводырь», компания Анатолия Кокуша была подрядчиком при производстве фильма «Поводырь». Участие в голосовании заинтересованных лиц свидетельствует о непрозрачности принятия решения", - говорится в сообщении.Читайте такжеФильм "Поводырь" выдвинут от Украины на премию "Оскар"

Кроме того, согласно рекомендациям Американской киноакадемии, в голосовании должны принимать участие от восьми до пятнадцати членов Комитета.

Сообщается, что открытое письмо было подано на рассмотрение Украинского Оскаровского комитета при Ассоциации продюсеров Украины, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Создатели фильма хотят провести повторное голосование в соответствии с нормами Киноакадемии и открытыми демократическими процедурами голосования.