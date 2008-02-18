Lexus задержал движение 6 пассажирских поезов

В результате неправомерных действий водителя внедорожника «Lexus-470» 17 февраля в 21.07 Южная железная дорога понесла значительные материальные убытки, а ее клиенты - моральные из-за задержки движения пассажирских поездов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», были задержаны пассажирские поезда Харьков-Киев, Минск-Симферополь, Киев-Астана, Киев-Дебальцево, Харьков-Ужгород, «Столичный экспресс», а также несколько пригородных и грузовых поездов.

По данным железной дороги, к задержке движения привело столкновение на железнодорожном переезде электропоезда Харьков-Мерчик с автомобилем-внедорожником «Lexus-470». По данным ЮЖД, автомобиль, объехав опущенный шлагбаум, выехал на переезд, где был сбит электропоездом и отброшен на встречную колею, по которой в это время двигался пассажирский поезд Сумы-Луганск. После столкновения со вторым поездом автомобиль был отброшен в кювет и перевернулся на крышу. При этом водитель и два пассажира с места столкновения исчезли.

По данным железной дороги, в результате на одном из путей задержка движения произошла на 1 час 10 минут, на втором - на 2 часа 30 минут. При этом был поврежден ограждающий светофор, локомотив поезда, путевая коробка, сбита опора контактной сети и пр.

Как отмечают на ЮЖД, вины работников железной дороги нет, это подтверждает и акт, составленный совместно с работниками областной ГАИ.

Железнодорожники призывают водителей быть внимательными и соблюдать правила, поскольку в результате их нарушения на ж/д переездах с начала 2008 г. произошло уже 3 ДТП, в которых один человек погиб (за аналогичный период 2007 года - 2 транспортных происшествия на переездах).