У Черновецкого подыскивают землю инвестору ТРЦ «Троицкий»

При Киевской городской государственной администрации создана рабочая группа, которая до 10 марта с.г. должна определить механизм возмещения объемов расходов и компенсации, связанных со строительством и демонтажем наземной части торгово-развлекательного центра перед Национальным спортивным комплексом “Олимпийский”.

Текст соответствующего распоряжения от 14 февраля “О решении вопросов, связанных со строительством и демонтажем наземной части объекта незавершенного строительства на Троицкой площади” обнародованный на официальном интернет-портале столичной власти.

Согласно принятому решению, рабочая группа также должна к указанной дате подготовить и подать на утверждение проекты необходимых предписывающих документов относительно дальнейшего использования подземной части здания, инженерных сетей и коммуникаций, а также демонтажа до 1 июля 2008 г. наземной части объекта незавершенного строительства офисно-делового и торгово-развлекательного центра на Троицкой площади.

Также Главному управлению земельных ресурсов КГГА поручено по согласованию с ООО “Юджин” (заказчиком строительства) до 10 марта внести предложения относительно предоставления обществу нового земельного участка для строительства офисно-делового и торгово-развлекательного центра.

Контроль за выполнением данного распоряжения возложен на заместителей председателя КГГА согласно с распределением обязанностей.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабинет министров поддержал Меморандум относительно демонтажа торгово-развлекательного центра “Троицкий” перед Национальным спортивным комплексом “Олимпийский”.

16 февраля министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявил, что уже с 18 февраля начнется реконструкция НСК “Олимпийский”.

УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед стадионом.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 17 января выразил готовность решить вопрос относительно демонтажа ТРЦ “Троицкий”.

21 января пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об осуществлении мероприятий по обеспечению ее иска к ООО “Юджин” относительно обязательства снести объект незавершенного строительства. Суд запретил ООО “Юджин” продолжать строительство торгово-развлекательного центра возле Национального спортивного комплекса “Олимпийский”.

В свою очередь, заказчик строительства ТРЦ ООО “Юджин” заявляло о намерении обжаловать в суде решение о сносе объекта незавершенного строительства перед НСК “Олимпийский” в Киеве.