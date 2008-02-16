МЧС Крыма рекомендует воздержаться от походов в горы

Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям в Крыму рекомендует жителям и гостям полуострова в ближайшее время воздержаться от посещения крымских гор из-за возможного схода лавин.

По словам специалистов, особо опасными участками в настоящее время являются южные склоны Ай-Петринской яйлы, Чатыр-Даг и Демерджи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Главка МЧС, снегопад, прошедший 15 февраля, и сопутствующий ему небольшой ветер привели к накоплению так называемых снежных «карнизов» – свисающих с горных уступов наносов снега. «Эти навесные сугробы опасны сами по себе, так как при достижении критической массы могут обрушиться вниз от ветра или даже громкого крика и нанести травму находящимся внизу людям, поскольку вес таких снежных «шапок» может быть довольно велик», - говорится в сообщении МЧС. Опасность снежные «шапки» представляют и как инициаторы снежных лавин: при их обвале велика опасность схода лавин.