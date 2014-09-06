Донецкий национальный университет из-за боев будет учить студентов дистанционно

Донецкий национальный университет из-за военных действий в регионе переходит на дистанционную форму обучения студентов.

Об этом говорится в обращении ректора вуза Романа Гринюка к студентам и преподавателям, размещенном на сайте ДонНУ.

Коллектив университета «стал заложником глубокого политического, социально-экономического и военного конфликта, который лишил каждого из нас мирного неба над головой, возможности работать на своих рабочих местах и свободно чувствовать себя в родном городе», отмечается в обращении.

«Мы не смогли из-за физической опасности открыть двери Аlma mater 1 сентября и принять в наши ряды первокурсников и новых аспирантов», - сказано в обращении ректора.

Гринюк подчеркнул, что вуз в сложных моральных и физических условиях закончил 2013-2014 учебный год, своевременно провел сессию и государственную аттестацию, выдал дипломы каждому выпускнику, активно проводил вступительную кампанию и продолжает выполнять свои обязательства перед студентами и преподавателями.

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Как заявил ректор, вступительная кампания, активно реализованная в ДонНУ, предусматривает завершение работы по приему документов 15 сентября.

Но Гринюк отметил, что «из-за военных действий, происходящих в Донецкой области, считаем нужным изменить аудиторный режим учебного процесса в пользу дистанционной формы обучения в Донецком национальном университете на ближайший период».

Ректор пояснил, что «обеспечение такого формата для университета является реальным и целесообразным с 29 сентября». «Качественная подготовка видеолекций, аудио- и презентационных материалов, электронных учебников, учебных пособий, методических разработок, творческих и контрольных заданий - не новый вектор учебного процесса для нашего коллектива», - сообщил Гринюк и добавил, что «студенты и их родители должны быть уверенными в качестве и контроле знаний, которые будет предлагать университет в дистанционном формате обучения».

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Также ректор сообщил, что усилиями администрации ДонНУ «подготовлены и поданы в Государственное казначейство все необходимые финансовые документы, которые являются основанием гарантирования выплаты задолженности по зарплате и стипендиях членам коллектива университета за летние месяцы и текущий сентябрь».