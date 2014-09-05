«Межигорье» вернули государству - ГПУ

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Государственной исполнительной службой Вышгородского районного управления юстиции совместно с работниками прокуратуры Киевской области и представителями Кабмина были проведены исполнительные действия по возвращению в государственную собственность земель «Межигорья».

Читайте такжеВ Киеве открывается экскурсионный маршрут на теплоходе в МежигорьеВ июне Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил два иска прокуратуры области в Вышгородской райгосадминистрации, ООО «Танталит» и благотворительного фонда «Возрождение Украины» об отмене распоряжений, признании недействительным государственных актов и истребовании земель резиденции стоимостью более 118 млн грн в пользу государства.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2014 года после побега из Украины экс-президента Виктора Януковича, которому предшествовали многотысячные акции гражданского протеста против коррумпированного режима и кровопролитные столкновения между активистами и силовиками, резиденция «Межигорье» стала открытой для всех желающих.

23 февраля Верховная Рада вернула «Межигорье» в государственную собственность.

Позже Хозяйственный суд Киевской области вернул в государственную собственность 135 га земель, на которых расположена резиденция «Межигорье».