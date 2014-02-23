ВР вернула Межигорье в государственную собственность

12:43, 23 февраля 2014
Политика
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Верховная Рада вернула правительственную резиденцию Межигорье в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление ВР проголосовали 324 из 340 народных депутатов.

Это постановление предусматривает вернуть имущество комплекса отдыха "Пуща- Водица" урочища "Межигорье" (правительственную резиденцию "Межигорье") в государственную собственность.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Этим документом Кабинету министров и уполномоченным органам государственной власти поручено в 10-дневный срок со дня вступления в силу этого постановления провести соответствующие мероприятия и обеспечить передачу имущества комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" (правительственную резиденцию "Межигорье") в государственную собственность.

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