ВР вернула Межигорье в государственную собственность

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление ВР проголосовали 324 из 340 народных депутатов.

Это постановление предусматривает вернуть имущество комплекса отдыха "Пуща- Водица" урочища "Межигорье" (правительственную резиденцию "Межигорье") в государственную собственность.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Этим документом Кабинету министров и уполномоченным органам государственной власти поручено в 10-дневный срок со дня вступления в силу этого постановления провести соответствующие мероприятия и обеспечить передачу имущества комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" (правительственную резиденцию "Межигорье") в государственную собственность.