В "ЛНР" уже пообещали студентам дипломы российского образца

Новым "руководителем" университета стал Руслан Харьковский, историк по специальности, пишет "Информатор".

Как сообщается, кандидатуру утвердили несмотря на отсутствие кворума. В голосовании приняли участие не более 300 человек.

По сообщениям местных жителей, голосование прошло в том же стиле, как и референдум 11 марта: преподавателям вуза пообещали выдать продовольственные пайки, а студентам – дипломы российского образца.

Заявление о выдаче российских дипломов о высшем образовании — Минобразования РФ не комментирует.

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