У полтавской милиции появились новые возможности

Управление Министерства внутренних дел Украины в Полтавской области реорганизовано в Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Полтавской области.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил начальник ГУ МВД в области Михаил ЦЫМБАЛЮК.

«Это значительное событие для каждого, кто работает в милиции, и следует отметить, что мы этого долго ожидали, ведь это дает большие возможности для работы, для профессионального роста, а главное - для усиления борьбы с преступностью», - заявил М.ЦЫМБАЛЮК.

По его словам, «став Главным управлением, мы расширим штат и усилим борьбу с преступностью».