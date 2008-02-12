У полтавской милиции появились новые возможности
09:36, 12 февраля 2008Общество
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УМВД реорганизовано в Главное управление МВД
Управление Министерства внутренних дел Украины в Полтавской области реорганизовано в Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Полтавской области.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил начальник ГУ МВД в области Михаил ЦЫМБАЛЮК.
«Это значительное событие для каждого, кто работает в милиции, и следует отметить, что мы этого долго ожидали, ведь это дает большие возможности для работы, для профессионального роста, а главное - для усиления борьбы с преступностью», - заявил М.ЦЫМБАЛЮК.
По его словам, «став Главным управлением, мы расширим штат и усилим борьбу с преступностью».
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