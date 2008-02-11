Двое несовершеннолетних попались на сбыте фальшивой купюры
23:28, 11 февраля 2008Общество
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Обстоятельства события устанавливает милиция
В Житомирской области милиция задержала несовершеннолетних, которых подозревают в изготовлении фальшивых денег.
Как сообщила УНИАН работник Центра общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК, "двое юношей 16 и 17 лет решили воспользоваться возможностями компьютерно-копировальной техники для пополнения своего бюджета". По ее словам, они изготовили при помощи компьютерной техники денежную купюру номиналом 50 гривен, которую пытались сбыть.
О.НОМЕРЧУК сообщила, что у несовершеннолетних фальшивомонетчиков работниками милиции по месту жительства изъято 2 ноутбука и 2 принтера. В настоящее время все обстоятельства события устанавливает милиция.
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