Двое несовершеннолетних попались на сбыте фальшивой купюры

В Житомирской области милиция задержала несовершеннолетних, которых подозревают в изготовлении фальшивых денег.

Как сообщила УНИАН работник Центра общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК, "двое юношей 16 и 17 лет решили воспользоваться возможностями компьютерно-копировальной техники для пополнения своего бюджета". По ее словам, они изготовили при помощи компьютерной техники денежную купюру номиналом 50 гривен, которую пытались сбыть.

О.НОМЕРЧУК сообщила, что у несовершеннолетних фальшивомонетчиков работниками милиции по месту жительства изъято 2 ноутбука и 2 принтера. В настоящее время все обстоятельства события устанавливает милиция.