В Донецке слышны залпы и взрывы, среди пострадавших - 3 мирных жителя

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. В сообщении отмечается, что по состоянию на 18.00 в Донецке обстановка неспокойная: в Киевском, Кировском, Ленинском и Петровском районах, а также городе Моспино (подчинен Донецкому горсовету), слышны залпы и взрывы.

В результате артобстрелов во второй половине дня трое мирных жителей получили осколочные ранения: один - в Киевском районе и два - в Кировском районе Донецка.

В горсовете также сообщили, что на сегодняшний день в городе из-за боевых действий обесточены 378 трансформаторных подстанции в Куйбышевском, Кировском и Ленинском районах, а также городе Моспино.

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