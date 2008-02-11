В Сумской области россиянин ”приватизировал” 4 гектара земли

Сотрудниками прокуратуры Сумской области разоблачен сельский председатель, который незаконно отдал земельные участки площадью 4 гектара гражданину Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации прокурора отдела прокуратуры Сумской области Дмитрия ВЕРЕЩАГИНА, сельский председатель с.Кондратьевка Сумского района хорошо знал, что действующим законодательством запрещено предоставлять право на приватизацию земельных паев лицам, не являющимся гражданами нашего государства. “Однако через неподобающее выполнение своих служебных обязанностей он перешел к противоправным действиям, в результате чего гражданин Российской Федерации незаконно получил два государственных акта на право частной собственности на земельные участки общей площадью почти 4 гектара стоимостью 42 тысячи гривен”, - отметил Д.ВЕРЕЩАГИН.

Как установило следствие, председатель сельсовета «просто» не исключил его из списков лиц, которые этого права не имеют.

Председателю сельсовета предъявлено обвинение за частью 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Дело направлено на рассмотрение в Сумской районный суд.