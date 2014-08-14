Сегодня православные празднуют Медовый Спас

В этот день в храмах освящают воду и мед в знак благодарности Богу за новый урожай. Именно поэтому этот день называют Медовым Спасом.

Также, сегодня начинается Успенский пост, который установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери. Успенский пост продлится две недели до 28 августа.

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