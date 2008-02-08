В Киеве отец насиловал дочерей, снимая это на видео

Столичная милиция фамилию этого человека, по понятным причинам, не разглашает. Известно лишь, что извергу 47 лет и у него есть две дочери 1991 и 1995 гг. рождения. "Воспитатель" был задержан милиционерами Днепровского и Деснянского РВД на улице Пражской. Об этом сообщил начальник ЦСО городской милиции Владимир Полищук.

У подозреваемого изъяли 59 фотографий и 19 проявленных фотопленок порнографического содержания, на которых запечатлены сцены насилия с участием несовершеннолетних девушек. По словам подозреваемого, детей он фотографировал лично на свой фотоаппарат. Во время обыска правоохранители обнаружили и видеокассету с записью интимных дел этого маньяка. Уголовное дело ведется по статье 156, ч. 2, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Кияни