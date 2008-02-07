RosUkrEnergo намекает, что Украина - по уши в долгах

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) выражает обеспокоенность ситуацией, сложившейся в газовом секторе Украины во взаимоотношениях между хозяйствующими субъектами.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

Как отметил пресс-секретарь компании Андрей КНУТОВ, на сегодняшний день отсутствует не только контрактная база на газ, поставленный украинским потребителям в 2008 году, но и нет четко сформулированной позиции со стороны газовых компаний Украины, когда данные внутренние договоры будут заключены.

"Также вызывает непонимание отсутствие подписанных документов на газ, поступивший в Украину в ноябре-декабре 2007 года, хотя НАК «Нафтогаз Украины» признал наличие задолженности перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» за газ, потребленный в данный период", - отметил А.КНУТОВ.

В RosUkrEnergo подчеркивают, что скорейшее решение вопросов на уровне компаний, без политизации этих тем, позволит устранить существующую просроченную задолженность хозяйствующих субъектов Украины перед компанией RosUkrEnergo в кратчайшие сроки.

В RosUkrEnergo также считают необходимым напомнить о необходимости полного и безусловного выполнения украинской стороной действующего контракта на транспортировку природного газа RosUkrEnergo, предназначенного европейским потребителям.

По состоянию на 6 февраля 2008 года объем российского газа, поступившего в Украину, составил около 1,5 млрд куб. м. Данный газ закуплен компанией RosUkrEnergo по цене 314,7 долл. за тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, член фракции Партии регионов, заместитель главы парламентского комитета по вопросам ТЭК Юрий БОЙКО заявил, что с начала нового года НАК "Нафтогаз Украины" не заключил договоры на покупку газа и несанкционированно отбирает газ. При этом он добавил, что НАК отобрал газа на сегодня на сумму 2 млрд. грн.

28 января НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Кабинет министров с просьбой отменить распоряжение Кабмина (№27-р от 24 января 2006 года) "Вопросы обеспечения отечественных потребителей природным газом", которым Кабмин согласился с предложением Минтопэнерго о создании с участием НАК "Нафтогаз Украины" и RosUkrEnergo ЗАО «УкрГаз-Энерго».

Также "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" исключить из схемы поставок в Украину газа компанию RosUkrEnergo, чтобы покупать среднеазиатский газ напрямую у российского "Газпрома" по 179,5 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года. С апреля 2006 года компания является основным импортером природного газа в Украину, который покупает у RosUkrEnergo. Часть ввезенного в страну энергоносителя "УкрГаз-Энерго" поставляет конечным потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшей поставки теплоснабжающим предприятиям и бюджетным учреждениям.