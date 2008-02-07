«Жертвами» спецоперации ГАИ стали уже 30 тысяч водителей

На автодорогах Украины продолжаются широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, с начала проведения этих мероприятий работники Госавтоинспекции зафиксировали 764699 фактов нарушений Правил дорожного движения, выявили 33387 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Кроме того, выявлены 103696 фактов создания аварийной обстановки на улицах и автодорогах, вынесены 30411 постановлений о лишении нарушителей права управления, вынесены 76490 постановлений о наложении штрафа за нарушение ПДД. По состоянию на 7 февраля изъято по решению судов 30281 удостоверение водителей.

Как сообщал УНИАН, с целью выполнения требований Указа Президента Украины от 20 ноября 2007 года № 1121/2007 “О безотлагательных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения” и стабилизации состояния аварийности на автодорогах государства на протяжении месяца, с 10 января по 10 февраля текущего года, подразделениями ГАИ проводится широкомасштабная оперативно-профилактическая отработка.