Предупреждение Нафтогаза: Харьков может остаться без горячей воды

Как только позволят погодные условия, город Харьков обязательно будет ограничен в потреблении газа, в результате чего население может остаться без горячей воды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, такое официальное предупреждение сотрудники НАК «Нафтогаз Украины» сделали заместителю председателя облгосадминистрации Олегу ШАПОВАЛОВУ, и это он обнародовал на селекторном совещании, посвященном расчетам предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные энергоносители и расчетам потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

В ходе совещания О.ШАПОВАЛОВ подтвердил, что нынешняя задолженность Харьковской области за газ является критической. По его словам, общий долг области за природный газ перед ДК «Газ Украины» составляет 460 млн. грн.

«При этом, если посмотреть на структуру задолженности, будет видно, что все без исключения коммунальные предприятия, которые работают в области, в районах и городах районного значения (кроме города Харькова) имеют 61 млн. грн. задолженности. Что касается КП «Харьковские тепловые сети», то они напрямую должны ГК «Газ Украины» 378 млн. грн. и, кроме того, задолжали ТЭЦ за купленное у них тепло, для выработки которого также использовался газ (74 млн. грн. - ТЭЦ-5 и 26 млн. грн. - ТЭЦ-3). Всего же «ХТС» должны за газ 480 млн. грн. Это исключительно город Харьков», - сказал губернатора.

Говоря о расчетах области за газ, О.ШАПОВАЛОВ назвал их невысокими: «На сегодняшний день они составляют 54% за отопительный сезон 2007 - 2008 гг. При этом город Харьков, в котором утвержден сезонный тариф (то есть, все платежи должны осуществляться сейчас), рассчитывается на 52%, а Харьковская область, во многих районах и городах которой существует годовой тариф (то есть, население в отопительный сезон платит лишь половину, а другую половину будет платить летом), в нынешнем отопительном сезоне рассчитывается на 60%. Делайте выводы о том, кто нас тянет назад».

Заместитель руководителя области также сообщил, что согласно информации специалистов областного управления ЖКХ, на сегодняшний день тариф на тепло в Харькове составляет приблизительно 80% реальных расходов. «Ежедневно КП «Харьковские тепловые сети» терпит убытки, которые нечем покрывать. Или им должен дать дотацию бюджет (чего на сегодняшний день нет), или следует повысить тариф. Другого пути нет. Я жду решения, которое они примут», - сказал О.ШАПОВАЛОВ.

Он также обратил внимание на то, что потребители рассчитываются с КП «Харьковские тепловые сети» на 76%, а «ХТС» с начала отопительного сезона рассчитались за газ лишь на 52%.