Украина резко сократила транспортировку российской нефти

В январе 2008 года ОАО «Укртранснефть» осуществило транспортировку нефти в объеме 3,377 млн. т. – об этом сообщает«РБК»со ссылкой на указанную компанию. Сокращение транспортировки по сравнению с январем прошлого года составило 26,9%.

Поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины сократились почти вдвое - до 527,2 тыс. т. (в январе 2007 года - 1,057 млн. т.)

Непосредственно транзит нефти в январе этого года равнялся 2,85 млн. т. – что на 19,9% меньше, чем за первый месяц 2007 года.

Филиал «Приднепровские магистральные нефтепроводы» в январе 2008 года транспортировал 496 тыс. т. нефти, тогда как в январе прошлого года - 1,469 млн. т. Филиал «Магистральные нефтепроводы «Дружба» транспортировал 1,461 млн. т., а в январе 2007 года - 2,091 млн. т.

Филиал «Южные магистральные нефтепроводы» транспортировал в январе 2008 года 1,42 млн. т. нефти. В январе же прошлого года это подразделение еще не существовало (создано в августе 2007г. на базе Одесского районного нефтепроводного управления филиала «Приднепровские магистральные нефтепроводы», морского нефтетерминала «Южный» и нефтепровода Одесса-Броды филиала «Магистральные нефтепроводы «Дружба»).

Юрий Глухов для УНИАН