Великобритания признала ошибочные отказы в выдаче виз украинцам

Об этом заявил в эфире "Громадского телевидения" министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон, который находился с визитом в Украине.

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Как сообщала ЕвроПравда, в последние месяцы появились сообщения о безосновательных отказах Британии визовым апликантам из Украины. В частности, в июне отказ получила группа из 10 врачей, в том числе 4 профессоров, которые ехали на симпозиум в Саутгемптон. "Мне сообщили, что в этом конкретном случае с отказом ученым, которые должны были поехать в Британию, уже принято решение возместить им визовый сбор. Я думаю, это само по себе - признание того, что в данном случае система могла бы сработать лучше", - прокомментировал министр этот случай.

Из его слов следует, что причиной отказа стала ошибка консульского сотрудника. "Даже добропорядочные работники консульства могут делать ошибки, потому что они люди", - пояснил Дэвид Лидингтон.

Как известно, одной из причин "сомнительных" отказов эксперты называют тот факт, что Британия прекратила обработку визовых анкет в Украине - теперь паспорта всех заявителей направляются в посольство Великобритании в Варшаве. Поступали также сообщения о проблемах других аппликантов.

Дэвид Лидингтон не исключил, что эта проблема будет решена системно. "Мы регулярно пересматриваем общую визовую политику по конкретным странам. И я знаю, что наш министр внутренних дел уже изучает возможность того, чтобы некоторые бюрократические препятствия были упрощены, и это облегчило бы выполнение правил для честных посетителей", - сказал он.