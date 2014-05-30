Германия с июля может сделать бесплатными визы для украинцев

14:48, 30 мая 2014
Политика
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Германия готова сделать долгосрочные визы для украинцев бесплатными.

Наразі вартість візи оплачують 78% українців / REUTERS

Представитель правительства ФРГ Гернот Эрлер сказал, что эту практику могут ввести уже с первого июля, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Читайте такжеВ ЕС изменился принцип подсчета дней за шенгенской визойПо мнению чиновника ФРГ, нововведения, прежде всего, выгодны украинской молодежи, тем, кто стремится работать в Германии, а также людям, которые хотят объединить семьи.

Таким образом Берлин пытается поддержать Украину на пути к безвизовому режиму с Евросоюзом. Сейчас стоимость визы оплачивают 78% украинцев, которые путешествуют в Германии.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила переход Украины ко второму этапу либерализации визового режима с ЕС.

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