СНБО не будет спешить расставаться с РосУкрЭнерго

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение на протяжении 10 дней согласовать единую стратегию относительно газовых переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО журналистам.

В частности, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что СНБО принял решение отказаться от услуг РосУкрЭнерго, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что была договоренность, что на протяжении 10 дней будет сформирована и согласована единая стратегия, согласно которой правительственная команда НАК «Нафтогаз» будут вести соответствующие международные контакты.

В то же время, Президент предостерег от поспешных решений, отметив, что у нас очень часто все разрушается, и при этом не предлагается путей для построения иного.

«Если сегодня у кого-то есть возможность сказать, что я могу лучше сделать, чем то, что есть, давайте мы это рассмотрим. Но хотел бы всех призвать к одному – помните: Украина сегодня имеет самый дешевый газ», - подчеркнул Президент.

«Какова для нас цель – иметь дешевый газ или давать ответ, кто его поставляет и как его поставляет. Очевидно, нас интересует первое», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина должна иметь самую лучшую цену на газ и нормальный транзитный тариф.

«С другой стороны, наши контрагенты мечтают о другом: как можно более дорогой газ и как можно более дешевый тариф», - сказал он, отметив, что это должно быть предметом диалога между двумя партнерами газового рынка.

«Подчеркиваю, диалог, а не способы, которые раздражают одну или другую сторону», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, суть проблем заключается, во-первых, в том, что НАК «Нафтогаз» не имеет сбалансированной финансовой политики.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что задачей номер один на этот год является обеспечение такой сбалансированности. Во-вторых, Украина должна выйти на баланс газа 2008 года, который, к сожалению, не остался с прошлого года. Также необходимо формализовать отношения с хозяйствующими субъектами на этом рынке.

Говоря в целом о газовой политике государства на 2008 год, Президент подчеркнул, что нужно сделать все необходимое, чтобы национальная нефтегазовая компания Украины процветала, имела эффективное развитие.

Также, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы на украинском рынке не работало шесть цен на газ.

«Такое разнообразие приводит к тому, что его воруют – из одной категории в более дешевую и обогащаются», - сказал он и подчеркнул, что необходимо детально проанализировать, как модернизировать газотранспортные сети и распределительные системы.