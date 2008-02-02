Украинцы смогут въезжать в Польшу без виз, но недалеко

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№ 4 (683) 2 - 8 февраля 2008 г.) сказал министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

«Лица, проживающие в приграничной зоне, смогут на основании соответствующих штампов в паспортах пересекать границу без виз. Иными словами, речь идет о безвизовом режиме для этих граждан. Но я хочу сразу же привлечь ваше внимание к другому важному аспекту: существуют границы приграничной зоны. И лица, которые пересекут ее без соответствующей визы и будут задержаны, уже не смогут посещать страны, входящие в Шенгенскую зону. Им откажут в визе», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Он сообщил, что границы приграничной зоны пока еще являются предметом переговоров. По его словам, польская сторона предлагает, чтобы в приграничную зону входили целые районы - это даст возможность не делить районы, города и облегчит работу пограничной администрации.

Р.СИКОРСКИЙ заверил, что подготовка соглашения о малом приграничном движении является одним из первых вопросов, которыми он занимается как министр.