Погода на 31 января - 3 февраля

31 января по прогнозам синоптиков в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только днем в западных и местами в северных областях ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Местами туманы. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях, степной части Крыма, Приазовье и Карпатах 8-13° мороза; днем от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях до 5° мороза, в южной части местами 5-7° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 1-2 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. 1 февраля на большей части территории страны пройдет небольшой мокрый снег и дождь, 2 февраля без существенных осадков, только в западных областях небольшие, местами умеренные осадки. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с, в Карпатах днем 1 февраля и на протяжении 2 февраля порывы 20-25 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях 4-9° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье 3-8° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

3 февраля в западных и северных областях, днем 3 февраля и на протяжении суток 4 февраля в восточных областях, Крыму и Приазовье временами небольшие осадки; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3 февраля от 3° мороза до 3° тепла, 4 февраля 0-6° мороза, в западных областях до 9° мороза, в южной части местами 1-3° тепла; днем в Украине от 1° мороза до 5° тепла, на юге местами 7-10° тепла.

В г. Киеве и области 31 января облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

1-2 февраля сохранится облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, только ночью 1 февраля небольшие осадки. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

3 февраля ожидаются небольшие осадки, 4 февраля без существенных осадков. Температура ночью 3 февраля от 2° мороза до 2° тепла, 4 февраля 1-6° мороза; днем 0-5° тепла.