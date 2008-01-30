Электричка ”Киев-Фастов” переехала мужчину (фото)

Вчера около 16 часов на железнодорожном вокзале в Киеве случилось кошмарное происшествие. На глазах у десятков пассажиров электропоезд "Киев-Фастов" задавил мужчину, который по неосторожности оказался на рельсах.

- Я видела весь этот ужас! - рассказывает Анна Силякова из Вишневого. – Двое мужчин бежали прямо по железнодорожным путям. Один из них успел забраться на высокую платформу и как раз собирался подать руку своему товарищу. Но неожиданно, электричка, которая стояла на этом пути тронулась с места. Находившийся на рельсах мужчина рванул к другу, но не успел. Последнее что я видела - как он исчезает под колесами поезда.

Буквально через несколько минут на месте происшествия появились медики. К сожалению, спасти жизнь пострадавшему они уже не смогли. На перроне собралось много зевак, среди которых были даже дети (взрослые пришли вместе с ними, чтобы поглазеть на аварию). Впрочем, происшествие задержало движение поездов всего на несколько минут.

В данное время, транспортная милиция не называет имени погибшего. Известно только, что он 37 года рождения и у него в кармане милиция обнаружила паспорт. По слухам, мужчина с другом приехал в столицу из села. Вероятно, что приятели спешили на другой поезд, который вот вот должен был отправиться. Поскольку обходить через переход было слишком долго, они решили сократить путь и пойти по рельсам.

Комсомольская правда в Украине