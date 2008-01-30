Ющенко: первое рабочее место молодых специалистов должно быть гарантировано

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что первое рабочее место для молодых специалистов должно быть гарантировано на законодательном уровне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое мнение он выразил сегодня во время встречи с министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрием ПАВЛЕНКО.

Также в ходе разговора речь шла о молодежном жилищном кредитовании за счет госбюджета. Президент отметил уменьшение его объемов на протяжении 2004-2006 годов. В.ЮЩЕНКО поддержал предложение министра относительно увеличения объемов финансирования Государственной программы обеспечения молодежи жильем.

Говоря о поддержке национального усыновления и развития семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, В.ЮЩЕНКО напомнил, что 2008 год объявлен в Украине Годом поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. «Его проведение является крайне важной задачей, поскольку охрана детства в Украине является стратегическим общенациональным приоритетом. Особая ответственность в этой работе возлагается на Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта», - сказал В.ЮЩЕНКО.

На сегодня, констатировал глава государства, сложной является непосредственно процедура усыновления, медленно внедряется механизм финансирования потребностей детей по принципу «деньги ходят за ребенком», предусмотренный соответствующим Указом. В.ЮЩЕНКО отметил, что в 2008 году этот механизм должен быть доработан как эксперимент в Киевской области и с 2009 года внедрен по всей стране. Отдельное внимание глава государства обратил на необходимость ускорения реформирования системы заведений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Речь шла также о подготовленных министерством законопроектах «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно государственной поддержки семей, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки)», которые глава государства внес на рассмотрение Верховной Рады как первоочередные. В.ЮЩЕНКО, кроме того, ожидает, что министерство в трехмесячный срок разработает законопроект «Об обеспечении социальных гарантий многодетным семьям».

На встрече обсуждался и вопрос обеспечения участия национальных сборных Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2008 года в Пекине, укрепления материально-технической базы сферы физической культуры и спорта.

Президент также отметил, что правительство должно обратить особое внимание на вопрос подготовки украинских спортсменов к XXIX Олимпийским играм и установления нормативно-правовых преференций для сферы физической культуры и спорта в процедурах закупки товаров, работ и услуг за государственные средства.

Отдельный акцент В.ЮЩЕНКО сделал на необходимости материально-технического переоснащения детско-юношеских спортивных школ. «Каждый ребенок с рождения и до 18 лет должен чувствовать заботу государства», - сказал Президент.

Речь шла также о подготовке и проведении финала Евро-2012 в части ответственности Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

В разговоре также приняли участие заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий БОГУЦКИЙ и президент Федерации хоккея Украины Анатолий БРЕЗВИН.