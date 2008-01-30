Власти Киева обещают дать бесплатное жилье 500 семьям

Власть Киева обещает в этом году предоставить бесплатное жилье свыше 500 семьям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, «мы выделили свыше 200 млн. грн. на строительство пусковых домов, то есть тех, которые будут сдаваться в эксплуатацию в этом году, и задельных – завершение которых предусмотрено позже. За счет этих средств в 2008 году будет построено и приобретено 511 квартир для бесплатного предоставления очередникам квартирного учета с выдачей ордеров”.

Кроме того, по его словам, от застройщиков за счет установленных отчислений площадей город должен получить 775 квартир в текущем году.

Д.БАСС сообщил, что сейчас жилье для очередников квартирного учета за средства городского бюджета сооружается преимущественно на жилом массиве Троещина, в частности в 14-м микрорайоне на участках 45,46 и 48 (дома1,2), и на улицах Милославской (дома 1,4) и Бальзака (4-6, секция Г). Также возводятся дома на ул. Автозаводской, 15-А, ул. Алма-Атинской, 39, ул. Рогозовской, 1-А и на жилом массиве Позняки в 3-м микрорайоне, дом 7.

По данным Главного управления жилищного обеспечения, на начало 2008-го года в районных в г. Киеве государственных администрациях на квартирном учете находились 120 тыс. 931 семья (по состоянию на 1 января 2007 года на такой очереди находилось 127 тыс. 418 семей).

Согласно сообщению пресс-службы КГГА, в 2006 году очередникам было выделено 2 тыс. 280 квартир, в 2007 г. - 2 тыс. 850 квартир.