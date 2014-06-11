В Славянском районе закончилось топливо и обесточены населенные пункты

В настоящее время без электроснабжения остаются 14 населенных пунктов района, частично обесточен и сам Славянск. Возможности устранить повреждения нет из-за боевых действий, информируют в компании «Донецкоблэнерго».

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Как сообщает радио «Свобода», в Славянске нет достаточно топлива для машин скорой помощи. Бензин и дизтопливо не завозят на местные АЗС, а запасы уже на исходе. Однако с медикаментами в местных больницах больших проблем нет, потому что поступает гуманитарная помощь.

Кроме того, террористы разворачивают свои действия в Снежном.