В Славянском районе закончилось топливо и обесточены населенные пункты
10:18, 11 июня 2014Общество
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В зоне антитеррористической операции Славянском районе за несколько дней значительно усложнилась жизнь местных жителей.
фото REUTERS
В настоящее время без электроснабжения остаются 14 населенных пунктов района, частично обесточен и сам Славянск. Возможности устранить повреждения нет из-за боевых действий, информируют в компании «Донецкоблэнерго».
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Как сообщает радио «Свобода», в Славянске нет достаточно топлива для машин скорой помощи. Бензин и дизтопливо не завозят на местные АЗС, а запасы уже на исходе. Однако с медикаментами в местных больницах больших проблем нет, потому что поступает гуманитарная помощь.
Кроме того, террористы разворачивают свои действия в Снежном.
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