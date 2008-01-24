Луценко: я человек горячий, но умею разделять служебное и личное

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что МВД установило коррупционные схемы землеотвода в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Мы вышли на серьезные коррупционные схемы, которые происходят с киевской землей», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что речь идет о миллиардных злоупотреблениях в сфере выделения земельных участков и ведения хозяйства.

По словам руководителя МВД, милиция установила, что земля раздавалась в Киеве даже без соответствующих согласований и разрешений.

Кроме того, земельные участки выделялись на подставных лиц.

«Мы знаем организатора (земельных афер – УНИАН), который сейчас находится в розыске. Именно это тревожит Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и окружение... И, очевидно, это и стало причиной шумихи», – сказал министр.

Также он обвинил органы прокуратуры в бездеятельности относительно вопросов землеотвода в Киеве.

Комментируя инцидент между ним и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ после заседания СНБО 18 января, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Я человек горячий, но умею размежевывать функции министерства и свои личные дела».

На обвинение в некомпетентности министр заявил, что если кто-то из оппонентов найдет у него «профессиональные изъяны», то может действовать в соответствии с действующим законодательством.

«Моя позиция неизменна: Киев нуждается в новом руководителе», – отметил Ю.ЛУЦЕНКО.