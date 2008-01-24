Экс-министр транспорта Николай РУДЬКОВСКИЙ возмущен заявлением МВД об установлении фактов использования в личных интересах служебного положения должностными лицами Министерства транспорта и связи Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

По словам Н.РУДЬКОВСКОГО, подобное заявление, распространенное в угоду политическим игрищам, позорит работу Министерства транспорта, внешнеполитического ведомства Украины и имидж Украины как цивилизованной страны в целом.

Он отметил, что поездка делегации Минтранссвязи в Токио происходила в соответствии с поручением Кабинета Министров Украины, согласованным с МИД по официальному приглашению японской стороны. По словам Н.РУДЬКОВСКОГО, целью визита было проведение ряда переговоров относительно строительства терминала в МА „Борисполь”, строительства моста в Николаеве, строительства скоростной железнодорожной ветки из аэропорта Борисполь до Киева и сотрудничества в портовой отрасли. Он напомнил, что один из основополагающих вопросов визита - новый терминал в Борисполе, не решался годами. По словам Н.РУДЬКОВСКОГО, только в 2007 был достигнут прогресс - выиграны суды по земле, по согласованию с японской стороной объявлена тендерная предквалификация. В результате решения этих проблем, отметил экс-министр, во время визита удалось договориться о финансировании строительства моста в Николаеве.

Н.РУДЬКОВСКИЙ также отметил, что в рамках визита состоялись встречи делегации с руководством транспортных корпораций „ИТОЧУ”, „Мицубиси”, „Сумитомо”, „Исикавадзима Харима Хеви Индастриз”, исполнительным вице-президентом Восточно-Японской Железнодорожной Компании, которая эксплуатирует скоростные поезда „Синкансен” и со старшим исполнительным директором Японского банка международного сотрудничества (ЯБМС) Хироси САИТО, который финансирует проект терминала в Борисполе.

При этом, утверждает он, в десятидневный срок, в соответствии с поручением, Министерство подало отчет в Кабинет Министров, а МИД, в соответствии с нормативами, получил копию отчета. Он также отметил, что посольство Украины в Японии готовит отдельный отчет по результатам поездки, который направляется профильному министерству и в МИД. “Так что МИД имеет полную и исчерпывающую информацию о визите из разных источников. Учитывая вышеупомянутое, а также организацию всех переговоров работниками посольства, какие-либо ссылки на позицию несогласованности визита с МИД не выдерживают никакой критики”, - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

По его словам, в соответствии с техническим заданием, командировка финансировалась из внебюджетных средств, о чем Кабинет Министров был информирован. Он объяснил это тем, что до 2007 года в бюджете Министерства транспорта не было даже статьи расходов на заграничные командировки. «Нередко я платил за перелеты или гостиницу из личных средств и, поверьте, ни разу не просил компенсировать затраты, даже если это был чартер. Кстати, в Минтрансе де-юре нет и ни одной служебной машины, я ездил на личной», - отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Экс-министр отметил, что правоохранителям не подобает распространять откровенно недостоверную информацию. “Отделить политику от работы правоохранительных органов так же важно, как и бизнес от власти», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, МВД сегодня распространило заявление, что работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУМВД Украины в городе Киеве задокументировали факты использования в личных интересах служебного положения должностными лицами Министерства транспорта и связи Украины, что привело к незаконным расходам государственных средств на сумму 122 тысячи 213 гривень. В частности, установлено, что в период с 7 по 13 июля 2007 года делегация Минтранссвязи в составе 11 человек во главе с министром (Николаем РУДЬКОВСКИМ – УНИАН) находилась с рабочим визитом в городе Токио (Япония). При этом, все расходы на служебную командировку этих должностных лиц (суточные, проживание в гостинице, приобретение виз, авиабилетов, доставка в аэропорт и тому подобное) незаконно финансировались за счет одного из государственных предприятий. В то же время, в состав делегации были незаконно включено четыре человека, не являющиеся служебными лицами Минтранссвязи. По результатам командировки делегации Минтранссвязи в Токио отсутствуют документы об обсуждении или решении вопросов сотрудничества министерства с японской стороной в сфере транспорта и связи. Также отмечается, что вопреки требованиям нормативно-правовых актов Президента Украины и Кабинета министров Украины, должностные лица Министерства транспорта и связи проигнорировали необходимость взаимодействия с Министерством иностранных дел Украины в организации заграничных командировок и обязательного предоставления МИД копий соответствующих документов (основание выезда, смета, отчет о командировке и тому подобное).