Кто будет определять „заведомую преступность” судебных решений?

Вчера заявление премьер-министра Юлии Тимошенко о том, что Кабинет министров Украины принял постановление, которое якобы „разрешает не выполнять заведомо преступные решения судов”, немедленно возмутила экспертную и юридическую среду. Еще бы, действующее законодательство никоим образом не дает правительству права определять эту „заведомую преступность”. Да еще и решений суда.

Приведем точную цитату из выступления Юлии Владимировны на пресс-конференции: „На сегодня решениями определенных судов просто крышуется все незаконное движение товаров и услуг. Потому мы сегодня, чтобы защитить наши таможенные, налоговые администрации и другие органы, которые обязаны брать налоги, приняли специальное постановление, дающее свободу и право на базе Конституции Украины не выполнять заведомо преступные решения судов”.

Дальше премьер объяснила мотивы этого решения правительства: сейчас, мол, действует «мощная преступная группировка», включающая в себя некоторых представителей власти, судей и хозяйничающих субъектов, которые нарушают закон. А из-за деятельности этих группировок – и госбюджет сегодня пуст.

Тимошенко объяснила, что Кабмин намерен собрать соответствующие неправомерные решения судов и передать их в Министерство юстиции. На основе этого, по ее словам, будут направляться обращения в Верховную Раду об увольнении судей, принимающих такие решения. Кроме того, будут направляться соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру о возбуждении против таких судей уголовных дел. «Я также буду обращаться к председателю Верховного Суда, чтобы эти ситуации были рассмотрены на пленуме Верховного Суда и чтобы по ним был сделан вывод», – сказала премьер-министр.

Как интерпретирует эти высказывания главы правительства читатель, не знакомый с тонкостями законодательства? Очень просто. Если тебе показалось, что решение суда „заведомо преступно”, ты с разрешения правительства его не выполняешь, а копию этого самого решения с сопроводительным письмом посылаешь в Кабмин, который и передаст настоящие документы в Минюст. Потом против продажного судьи Генпрокуратура возбудит уголовное дело, а Верховная Рада освободит коррупционера в мантии.

Для примера типичного „бытового восприятие” наведу фрагмент поста из форума сайта УНИАН: „Завтра налоговики закроют мой офис. Почему? Им так захотелось! Точнее, кто-то из БЮТ в моей области так захотел. Я подаю в суд. Суд признает, что закрытие – незаконное и требует возместить мне убытки. А налоговики смеются, читая решение суда, и говорят, что оно им не указ. И что мне делать? Брать автомат в руки?”

Но такая трактовка глубоко порочна с точки зрения закона. Более того, преступна. Статья 382 Уголовного Кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность именно за невыполнение решений судов. Можно до 5 лет тюрьмы получить. А статья УК, в свою очередь, опирается на статью 124 Конституции Украины: „Правосудие в Украине осуществляется исключительно судами. Делегирование функций судов, а также присвоения этих функций другими органами или должностными лицами не допускаются. Юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, возникающие в государстве...

Судебные решения принимаются судами именем Украины и обязательны к выполнению на всей территории Украины”.

Факт сознательной преступности решения суда должен быть установлен в приговоре суда после расследования уголовного дела, и тогда такое судебное решение должна отменить высшая судебная инстанция – апелляционная или кассационная. Это известно даже выдающемуся юристу современности Кивалову.

Уже после выступления Юлии Владимировны министр юстиции Николай Онищук был вынужден обстоятельно объяснять, в чем все же суть правительственного постановления. Он заверил, что, принимая соответствующее постановление, правительство ни в коем случае не давало себе права самостоятельно определять, насколько решение суда является правосудным. “Никто не принимал решения, чтобы взять на себя оценку прав вменяемости или неправосудности решения, вступившего в законную силу. Решения, вступившие в законную силу, должны выполняться, а если речь идет о сомнении относительно его выполнения, то должны приниматься соответствующие способы процессуальной защиты интересов государства”. Кабинет министров Украины обязал все контролирующие финансовые органы немедленно обращаться в апелляционные суды для обжалования сознательно неправосудных решений.

Онищук объяснил, какие “способы процессуальной защиты интересов государства” имеются в виду: “Органы государства обязаны незамедлительно обращаться в апелляционные суды, если речь идет о решении местных судов, отменять их, вносить представление министра юстиции о внесении им представлений в Высший совет юстиции для приостановления деятельности таких судей. То есть за нарушение присяги освобождать их от должностей”.

Кстати, министр поправил здесь свою начальницу: Тимошенко почему-то собиралась направлять обращения на увольнение коррумпированных судей прямо к Верховной Раде.

Таким образом, постановление, которое показалось сперва таким громким, просто обязывает определенные органы государства неуклонно выполнять закон, который они и без того обязаны неуклонно выполнять. Поможет ли? Сам же министр объяснил пассивность в защите интересов государства контролирующих органов, которые позволяют, чтобы неправосудные решения судов приобретали силу, – вполне материальными причинами. “А я допускаю, что в отдельных случаях сознательно это делают для того, чтобы потом, ссылаясь на то, что есть решение суда, удовлетворить частный интерес”. Так что победит – очередное правительственное постановление с „обязательством выполнять закон” или конкретные „откаты” с пятью-шестью нулями для налоговиков и таможенников? Смешной вопрос.

Но в истории с громким постановлением есть еще один аспект. Скажите на милость, что запомнится обществу – пламенный чеканный призыв к невыполнению „заведомо преступных” решений судов или мудреный многословный комментарий юриста, который должен придерживаться точных юридических формулировок? Нет, здесь будет не по Штирлицу, запомнится не последнее, а первое...

Кивалов склонен объяснять всю эту историю тем, что Тимошенко "сначала подвели советники по юридическим вопросам, потом уже грамотное разъяснение министра немного опоздало во времени".

Еще дай боже, чтобы это объяснение было правильным. Не хотелось бы думать, что этот незаурядный резонанс вокруг „заведомой преступности” объясняется „преступной заведомостью” советников премьера. Ведь юристы и пиарщики у Юлии Владимировны – действительно высококлассные. А потому поневоле возникает предположение, что все это делается вполне сознательно – для того, чтобы приучить общество: решение судов – это „заведомая фигня”, не стоящая выеденного яйца. Тогда руки для совершения действий, которые некоторыми судами могут быть квалифицированы как незаконные, будут развязаны.

Интересно, понравилось ли бы Юлии Владимировне, если бы какое-то высокопоставленное должностное лицо из другой ветви власти (из Секретариата Президента, парламента, Верховного Суда) вышло на трибуну и сказало приблизительно так: „На сегодня решениями некоторых членов правительства просто крышуется вся незаконная деятельность Тендерной палаты, разграбление земель в Киевской области „откаты” в сфере транспорта, преступное лоббирование в автомобильной промышленности... Поэтому мы сегодня, чтобы защитить наш бюджет, приняли специальное постановление, дающее свободу и право на базе Конституции Украины не выполнять заведомо преступные решения Кабинета министров Украины”?

Фантастика? Но основа для такой фантастики – вольно или невольно – создается подобными пиарными процедурами...

Николай Писарчук