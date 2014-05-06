В Краматорске цены на продукты выросли вдвое - СМИ

В Краматорске Донецкой области цены на продукты выросли вдвое. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала студентка Донбасской государственной машиностроительной академии Ирина. Фамилию она попросила не указывать.

"В Краматорске магазинов очень мало работает. Не голодаем, но хлеба нет уже несколько дней. Люди покупают в основном кефир, молоко, муку, сахар, мясные изделия и яйца.

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Цены на эти продукты резко выросли почти в два раза. Сахар раньше стоил 9 гривен, а теперь 12, цена на буханку хлеба выросла с 4,5 до 7 гривен, на муку - с 3 до 6", - сказала она.

"В городе встречается много случаев мародерства. На днях ограбили магазин детских игрушек. Разбили витрины, вынесли кассу и игрушечные пистолеты", - добавила Ирина.

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Общественный транспорт в Краматорске не работает. Люди вынуждены пользоваться услугами такси.

"Стоимость услуг такси тоже выросла. Недавно мама вызвала машину, чтобы с работы доехать домой. Вместо 40 гривен таксист попросил 60. Теперь она на такси не ездит, а ходит пешком. Утром выходит из дома в 5.30 утра, потому что через час уже надо быть на работе. Отец ездит на работу на велосипеде", - поделилась Ирина.