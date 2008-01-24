Суд не отдал российского оппозиционера УБОПу

Замостянский районный суд Винницы 23 января отказал УБОП УМВД Украины в Винницкой области в предоставлении согласия на временный арест сроком на 40 суток искателя убежища из Российской Федерации Михаила ГАНГАНА.

Об этом идет речь в постановлении суда, текстом которого располагает УНИАН.

Кроме того, как сообщает Винницкая правозащитная группа, суд поддержал требование М.ГАНГАНА и вынес отдельное решение в адрес прокуратуры Винницкой области, которым обязал прокуратуру провести проверку действий сотрудников УБОП УМВД Украины в Винницкой области на предмет наличия в них состава служебных преступлений в отношении российского оппозиционера.

По информации правозащитников, невзирая на требование Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ к МВД Украины прекратить преследование М.ГАНГАНА, УБОП и прокуратура продолжали настаивать на его временном аресте с целью последующей экстрадиции в Российскую Федерацию.

“Такое позорное усердие перед российскими "коллегами" сотрудники МВД проявили, даже невзирая на то, что Российская Федерация так и не направила Украине официального запроса через Министерство юстиции об экстрадиции ГАНГАНА. Не остановило "орлов ЛУЦЕНКО" и то, что с 4 января 2008 года Михаил ГАНГАН официально находится в процедуре предоставления статусу беженца в Украине, и его выдача в страну происхождения является невозможной по целому ряду международных договоров Украины, в частности Конвенции 1951 года "О статусе беженцев" и Европейской Конвенции 1957 года "О выдаче правонарушителей”, - подчеркивается в заявлении Винницкой правозащитной группы.

Правозащитники приветствуют решение суда, и призывают Верховную Раду Украины создать специальную следственную комиссию для проверки фактов нарушений прав человека, которые имели место в отношении искателя убежища из Российской Федерации М.ГАНГАНА, а также просят украинское правительство пересмотреть механизмы осуществления экстрадиции в страны СНГ, чтобы обеспечить безусловное соблюдение прав беженцев и искателей убежища.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в 2007 г. работники УБОП Управления МВД в Винницкой области задержали российского оппозиционера М.ГАНГАНА, который был объявлен РФ в международный розыск через каналы Интерпола. 2 января в 2008 г. Замостянский райсуд Винницы дал согласие на временный арест М.ГАНГАНА сроком на 40 суток.

Украинские правозащитники и ведущие оппозиционные политики России призвали украинскую власть отказать России в экстрадиции М.ГАНГАНА и предоставить ему статус беженца. 10 декабря М.ГАНГАН обратился в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев с заявлением о предоставлении ему статуса беженца в Украине.

По информации Винницкой правозащитной группы, двадцатиоднолетний член запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП) Михаил ГАНГАН “является очень известной фигурой российского движения политического ненасильственного сопротивления режиму власти, возглавляемой Владимиром ПУТИНЫМ. За организацию и активное участие в акциях гражданского неповиновения он неоднократно был подвержен репрессиям в виде привлечения к ответственности по сфабрикованным делам об административных правонарушениях, а в 2006 году М.ГАНГАН в ходе известного в России «Дела тридцати девяти» был приговорен к трем годам лишения свободы условно за участие в акции протеста в Приемной Президента РФ”.