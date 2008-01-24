Причал на о.Змеиный требует больших капиталовложений

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ распорядился передать на баланс Одесского морского торгового порта причальный комплекс острова Змеиный. Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

По информации пресс-службы, проработку всех юридических формальностей осуществила специально созданная комиссия из представителей Минтранссвязи, Одесской областной государственной администрации и порта. Ныне специалисты порта, по словам первого заместителя начальника ОМТП Юрия ВАСЬКОВА, «готовят пакет документов, необходимых для введения причала в эксплуатацию», и проводят техническую экспертизу гидротехнических сооружений на острове.

По мнению Ю.ВАСЬКОВА, «ремонт и дальнейшая эксплуатация причала на острове Змеиный требуют значительных капиталовложений. Поэтому объект передали на баланс не Ренийского или Измаильского портов, которые находятся гораздо ближе к острову, а более мощному в финансовом отношении госпредприятию».

Вместе с тем, отметил Ю.ВАСЬКОВ, сейчас Одесский порт функционирует на пределе финансовых возможностей. И его руководство обратилось в штаб отрасли – «включить в госбюджет на 2008 год суммы, необходимые для покрытия расходов на восстановление причала и поддержание его в эксплуатационном состоянии».

Как сообщалось, решение о передаче причала на Змеином на баланс Одесского порта принято по итогам рабочего визита в Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Одесскую область в ноябре минувшего года.